Курган, , 15:08 — REGNUM Правительство Курганской области добивается заморозки в регионе тарифа на электроэнергию для населения и снижения для категории «прочие потребители» на 2020 год. Об этом заявила директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Гагарина на пресс-конференции.

«Мы будем биться за тарифы, которые считаем для Курганской области справедливыми», — обещает Ирина Гагарина.

И пояснила, что снижение тарифа на электроэнергию для категории «прочие потребители» — предприятия бюджетные и частные — позволит снизить и тарифы на коммунальные услуги, частью которых являются расходы на электричество.

Снижение тарифа повлечёт приток инвестиций в регион и значительную экономию бюджетных средств.

Ранее она Ирина Гагарина сообщала, что в Зауралье разработали три варианта снижения энерготарифов для бюджетный организаций и бизнеса. Все они прорабатываются на федеральном уровне.

Глава региона Вадим Шумков на он-лайн конференции с жителями области заявил, что для бизнеса и для бюджетных организаций в соседних регионах тариф на 30−50% дешевле.

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