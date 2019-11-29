Архангельск, , 15:08 — REGNUM Комплексная программа информационной открытости инвестора экотехнопарка «Шиес» — компании «Технопарк» — в Архангельской области работает уже полгода. Как пишет ИА «Росбалт», за это время удалось создать площадку для конструктивного диалога с общественностью. Основными инструментами взаимодействия стали инфоцентры, различные формы обратной связи, прямая видеотрансляция на сайте проекта и работа пресс-службы.

Николай Беляев. — А когда у людей нет информации, то всевозможные домыслы и слухи, конечно, увеличиваются до невероятных масштабов. Поэтому наше появление в Яренске, Сыктывкаре и на самой станции Шиес было очень своевременным и востребованным. Сегодня к нам приходят местные жители, приезжают люди из других населенных пунктов. Получив информацию, некоторые из них возвращаются за новыми данными, и по ним видно, как уходит настороженное и отрицательное отношение. Так что наша работа, конечно, очень важна — мы убираем негатив». «Изначально у населения Ленского района не было вообще никакой информации относительно нашего проекта, — говорит координатор сети инфоцентров. — А когда у людей нет информации, то всевозможные домыслы и слухи, конечно, увеличиваются до невероятных масштабов. Поэтому наше появление в Яренске, Сыктывкаре и на самой станции Шиес было очень своевременным и востребованным. Сегодня к нам приходят местные жители, приезжают люди из других населенных пунктов. Получив информацию, некоторые из них возвращаются за новыми данными, и по ним видно, как уходит настороженное и отрицательное отношение. Так что наша работа, конечно, очень важна — мы убираем негатив».

С 10 июня специальный информационный центр на станции «Шиес» принимает посетителей. Специалисты рассказывают им о проекте и отвечают на вопросы. «В инфоцентр ежедневно приходят порядка 5−10 человек, — сообщил специалист по связям с общественностью инфоцентра Максим Лодыгин. — На Шиесе постоянно находятся от 10 до 50 активистов. Бывает, что я выхожу к людям и общаюсь с ними либо на перроне, либо прихожу в лагерь активистов».

Сотрудник инфоцентра разделяет посетителей на две группы. «Часть из них лишь высказывают свое мнение, их не особо интересуют особенности проекта, они принципиально выступают против размещения отходов из других регионов в Архангельской области, — объясняет он. — Многие из них эмоциональны, менее восприимчивы к информации, и, как правило, то, что они знают — это заголовки статей или публикаций в соцсетях. Соответственно, настроены они бывают довольно агрессивно. Но остальные, и их довольно много, задают вполне конструктивные вопросы и охотно вступают в обсуждение».

По словам Лодыгина, основная часть вопросов касается данных по проекту: какой конкретно будет вид и состав упаковочной пленки, кто будет ее поставлять и т. д. Также посетителям важно разобраться, какой мусор будут привозить в экотехнопарк. «На этот вопрос мы отвечаем, что кроме твердых коммунальных отходов ничего иного размещаться не планируется, — подчеркивает специалист. — В принципе людей устраивает ответ, что здесь не предполагаются к размещению строительный мусор и промышленные отходы. Сюда не будут привозить токсичные отходы. Это для них важно, потому что доходило до того, что они спрашивали — а не собираемся ли мы сюда завозить ядерные отходы. И мы подтверждаем: отходы будут только коммунальные, и только 4 и 5 класса опасности».

Эффективная работа инфоцентра в Шиесе помогла наладить взаимопонимание и контакт с людьми, считает Лодыгин.

В яренском отделении посетители также приходят и интересуются проектом.

«Изначально многие вопросы касались того, почему экотехнопарк будет размещаться именно здесь, а не непосредственно в Москве или Московской области, — вспоминает Николай Беляев. — Еще очень часто спрашивали о наличии разрешительной документации — это активисты в основном. Сейчас люди больше говорят уже о проекте в целом, интересуются нашими технологиями: как все будет устроено, когда экотехнопарк заработает. Появились вопросы о возможности участия в проекте, некоторые предлагают свои услуги, спрашивают о будущих рабочих местах. Это очень важно, ведь мы много рассказываем о том, что принесет открытие экотехнопарка району, ну и негатив от этого тоже отодвигается».

В июле этого года очередной инфоцентр создали уже в столице Республики Коми — Сыктывкаре. Диалог с местными жителями, интересующимися проблемой мусора, выстроился довольно быстро.

Алексей Таличкин. — У людей накопилось огромное количество вопросов, ответить на которые по существу никто не мог или не хотел. Это вызывало их раздражение, и когда мы только начали работать, сразу столкнулись с мощным выплеском негативной энергии. Люди к нам идут до сих пор, но сейчас они приходят уже с конструктивными вопросами, а тогда было больше эмоциональных моментов. Сейчас же у нас налаживается конструктивный диалог. Вопросы, на которые мы не можем ответить сразу, направляем в Москву и получаем оттуда квалифицированные разъяснения». «В первые же дни после открытия центра мы поняли, что он местному населению просто необходим, — отмечает директор инфоцентра. — У людей накопилось огромное количество вопросов, ответить на которые по существу никто не мог или не хотел. Это вызывало их раздражение, и когда мы только начали работать, сразу столкнулись с мощным выплеском негативной энергии. Люди к нам идут до сих пор, но сейчас они приходят уже с конструктивными вопросами, а тогда было больше эмоциональных моментов. Сейчас же у нас налаживается конструктивный диалог. Вопросы, на которые мы не можем ответить сразу, направляем в Москву и получаем оттуда квалифицированные разъяснения».

Немало вопросов касается трудоустройства: какие нужны профессии для работы в Шиесе, какие будут зарплаты, будет ли обучение для новых сотрудников и т. д.

Также программа открытости включает возможность задать вопрос о проекте экотехнопарка удаленно. Для этого на сайте shies.ru работает форма обратной связи. Любой позвонивший на бесплатный единый номер инфоцентра 8−800−511−18−42такжеможетзадать свои вопросы специалистам ООО «Технопарк» и получить квалифицированный и полный ответ. Кроме того, следить за тем, что происходит в Шиесе, можно с помощью круглосуточной трансляции с видеокамер, установленных на площадке будущего экотехнопарка.

Как отмечает ИА «Росбалт», всего за несколько месяцев своей работы информационным центрам удалось привлечь внимание общественности и населения Архангельской области к проблеме утилизации и переработки отходов. А недавно компания «Технопарк» выпустила видеоролик, в котором наглядно продемонстрировала технологические возможности проекта и объяснила, к каким результатам приведет его работа.

В компании подчеркивают, что конструктивный диалог с интересующимися проектом экотехнопарка гражданами и организациями необходим и, самое главное, возможен — поэтому работа в данном направлении будет продолжаться.