Исламабад, , 16:06 — REGNUM 29 ноября министр планирования, развития и реформ Пакистана Асад Умар распорядился открыть первую из трех особых экономических зон страны до конца текущего года.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министр приказал ускорить работу над специальной экономической зоной в Фейсалобаде (Промышленный город Аламы Икбала) в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора. Несмотря на то, что в стране ожидают притока китайских инвестиций, министр отметил, что ориентация сугубо на Пекин не отвечает интересам Исламабада. Асад Умар выразил надежду, что в особые экономические зоны в рамках Коридора удастся привлечь капитал «из других стран».

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор, который соединяет Синцзян-Уйгурский автономный район КНР с глубоководным портом Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан, является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь».