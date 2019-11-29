Москва, , 15:10 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на ужесточение наказания за картельные соглашения, а также на усиление роли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в борьбе с картелями, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Если нормы будут приняты, то у ФАС появятся полномочия получать в распоряжение данные оперативно-разыскной деятельности, которую проводят правоохранительные органы в части расследования антиконкурентных соглашений.

Документы при этом ФАС сможет изымать самостоятельно. Сведения в рамках тайны связи ФАС будет получать только с разрешения суда.

При этом законопроект также устанавливает разграничения данных, которые относятся к тайне связи и которые часто ошибочно относят к ней. Так, в частности, инициатива устанавливает, что ФАС может беспрепятственно получать данные о персональных данных и информации об абонентах, IP-адресах и принадлежности абонентских номеров определённым компаниям. Всю эту информацию ФАС сможет использовать для антимонопольного расследования.

За непредоставлкние такой информации грозит административный штраф как за воспрепятствование проведению антимонопольных проверок. Так, для граждан он составит от 15 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — может подняться до 50 тыс. рублей, а компаниям в случае нарушения придётся уплатить от 0,001 до 0,01% от совокупного размера суммы выручки, но не менее 50 тыс.рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство также внесло в Госдуму законопроект об ужесточении уголовного наказания за участие в картелях.

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