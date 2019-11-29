Москва, , 14:57 — REGNUM В РФ государство очень слабо стимулирует бизнес к тому, чтобы он не только максимизировал свою прибыль, но и работал на общественные интересы, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова депутата Госдумы РФ Алексея Журавлёва («Родина») о том, что чиновники в РФ «кошмарят бизнес».

«Вопрос в том, что значит хорошие условия для бизнеса? Хорошие условия могут быть общественно полезными, а могут идти обществу во вред. Бизнес может развиваться по направлению выкачивания природных ресурсов без решения экологических проблем и сохранения технологической отсталости. А может развиваться в направлении прогресса и развития человеческих качеств. И так далее. В каком направлении будет развиваться бизнес, зависит от общества и государства. К сожалению, в РФ государство очень слабо стимулирует к тому, чтобы он реализовывал общественные интересы, а не только максимизировал прибыль», — сказал Бузгалин.

Однако экономист отметил, что есть и ещё несколько факторов. Первое — это «феодальный произвол» чиновников, которые вмешиваются в деятельность бизнеса, исходя не из общегосударственных, а из частных интересов. Второй момент, названный Бузгалиным, касается тех ситуаций, когда чиновник кошмарит бизнес «А», так как бизнес «Б» получил большие преференции, дав взятку этому чиновнику. Иными словами, как пояснил экономист, дело не только в произволе чиновников, но и в том, что бизнес использует их для борьбы с конкурентами и в весьма широких масштабах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что в России «в 90-х бизнес кошмарили бандюки, а сейчас — чиновники».

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