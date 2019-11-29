Кабул, , 16:07 — REGNUM 28 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Герат (столица провинции — г. Герат) заявили, что на территории этого региона был завершен проект строительства новой дамбы.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», проект строительства новой дамбы был реализован на территории уезда Паштун-Заргун провинции Герат.

Согласно вышеупомянутому заявлению, этот проект развития был реализован совместно правительством афганской провинции Герат и рядом неправительственных организаций.

По словам официальных представителей губернатора афганской провинции Герат, общая стоимость реализации проекта строительства новой дамбы на территории уезда Паштун-Заргун провинции Герат составила почти 19 миллионов долларов США.

Официальные представители губернатора афганской провинции Герат отметили, что после ввода в эксплуатацию нова дамба позволит обеспечивать водой 1500 акров сельскохозяйственных семей. Они добавили, что реализация этого проекта является важным шагом для экономического развития региона.