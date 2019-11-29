Москва, , 14:52 — REGNUM Многострадальный мост через реку Амур, соединяющий российский Благовещенск с китайским Хэйхэ, строительство которого неоднократно откладывалась, наконец завершен. Это позволит увеличить турпоток между Россией и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя завершение строительство моста через Амур

«Новый объект должен придать импульс развитию территории, оживить торговые и туристические контакты между приграничными регионами, способствовать росту российского промышленного и сырьевого экспорта, развитию транспортного и логистического бизнеса.

Предполагается, что с началом грузовых автоперевозок в 2020 году грузопоток в этом районе увеличится в восемь раз: с 500 тыс. до 4 млн тонн грузов в год.

Позднее, когда начнутся пассажирские перевозки, они позволят удвоить туристический поток между Россией и Китаем, доведя его до 2 млн человек в год», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.

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