Москва, 29 ноября 2019, 14:52 — REGNUM Многострадальный мост через реку Амур, соединяющий российский Благовещенск с китайским Хэйхэ, строительство которого неоднократно откладывалась, наконец завершен. Это позволит увеличить турпоток между Россией и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя завершение строительство моста через Амур
Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
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