Улан-Батор, , 14:44 — REGNUM Парламент Монголии одобрил постановление «О некоторых мерах, связанных с получением пособия для детей».

В соответствии с документом с 1-го января 2020 года все дети в возрасте до 18 лет, зарегистрированые в едином фонде семейных информации, будут получать ежемесячное пособие.

Размер ежемесячного пособия будет составлять 20 тыс тугриков (примерно 487 рублей).

Отметим, впервые Монголия начала выдать ежемесячное пособие детям с 2005 года. Но с 2016 года ссылаясь на то, что неразумно тратить деньги, выдавая пособия всем детям, начали выдать пособие лишь нуждающимся. Это решение вызвало широкое осуждение среди общества.

В настоящее время дети из семей с низким уровнем доходов получают ежемесячное пособие в сумме 20 тыс тугриков в рамках программы «Детские деньги».