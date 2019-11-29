Москва, , 14:43 — REGNUM В Таиланде стартовала новая кампания Passport Privileges (паспортная привилегия). Туристам из стран, часто посещающих Таиланд, в том числе из России, предоставляются скидки, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Так, российские туристы при предъявлении загранпаспорта в ряде магазинов, ресторанах, парках, и других заведениях смогут получить скидки до 70%.

В настоящее время к проекту уже присоединились более 200 коммерческих участников в Таиланде. Власти страны полагают, что их количество будет расти.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале туристического сезона власти Таиланда предупредили туристов о том, что строго запрещается провозить в страну электронные сигареты, испарители и кальяны.

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