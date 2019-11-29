Душанбе, , 14:31 — REGNUM Сжиженный газ, который используется более 60% автомобилистов в качестве основного вида топлива, в Таджикистане во второй половине ноября 2019 года вырос в цене на 16% — с 3,3 сомони за литр в начале месяца до 3,8 в конце (с 21,8 руб. до 25 руб. в эквиваленте).

Продавцы сжиженного газа оправдывают подобный рост цен тем, что в странах-экспортёрах, в частности, в Казахстане оптовая стоимость топлива также выросла.

При этом антимонопольная служба Таджикистана утверждает, что вмешиваться в процесс ценообразования сжиженного газа по закону продавцы не имеют права. Так как в данном секторе отсутствует доминирующий хозяйствующий субъект. Его доля, согласно антимонопольному законодательству, должна составлять не менее 35%. Или же это могут быть три субъекта, общая доля которых составит 50%, или пять субъектов — 70%.

В Таджикистане поставками данного вида горючего занимаются десятки компаний, но доля ни одной из них не превышает 20%. В антимонопольной службе подчеркнули, что, несмотря на это, рынок сбыта сжиженного газа находится под постоянным контролем.

Отметим, что, по данным госстатагентства Таджикистана, за январь-октябрь 2019 года стоимость сжиженного газа снизилась с 4,1 сомони (27 руб.) за литр до 3,3 сомони, то есть почти на 19%.

В 2018 году общий объём поставок сжиженного газа в Таджикистан составил 380,7 тыс. тонн, из которых 286,9 тыс. тонн поставил Казахстан.