Киев, , 14:30 — REGNUM Крупнейшим инвестором в экономику Украины в нынешнем году, по состоянию на 1 октября, является Кипр, вложивший в страну 761 млн долларов.

Соответствующую информацию обнародовала 29 ноября украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также в первой пятерке инвесторов Нидерланды с показателем 438 млн долларов, Россия — 220 млн долларов, Швейцария — 133 млн долларов и Германия — 89,9 млн долларов.

Всего объем прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику с начала года составил 1,81 млрд долларов.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре в правительстве Украины заявили о создании специального органа для работы с инвесторами.

«Поэтому, если у вас возникнут какие-либо проблемы или неудобства в работе с органами государственной власти, у вас есть такой инструмент», — призвал премьер-министр Украины Гончарук.