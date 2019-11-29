Черногорск, Хакасия, , 14:30 — REGNUM Нерасторопность местных чиновников привела к тому, что в Черногорске (Хакасия) приставы заблокировали счета и арестовали имущество школы и нескольких детских садов. Об этом сообщает сайт Пульс Хакасии со ссылкой на данные из базы исполнительных производств ФССП.

В расход идёт всё имущество, в частности, игрушки и мебель, которые приобретались на родительские или спонсорские деньги. Также известно, что подобная участь может постигнуть десятки других бюджетных учреждений Черногорска, которые тоже не в состоянии платить по счетам по причине их блокировки.

Проблема возникла из-за долгов на сотни миллионов рублей по коммунальным платежам, перед поставщиками товаров и услуг, по взносам в фонды. Несмотря на то, что необходимые лимиты городу были обеспечены республиканским минфином, проблема до сих пор не решена.