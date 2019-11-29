Москва, , 14:28 — REGNUM Один из регионов России — Камчатский край — вошел в мировой топ-25 лучших туристических направлений на 2020 год. Рейтинг составил журнал National Geographic, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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В рейтинг вошли 25 мест из 23 стран мира, разделенные на четыре категории: культура, городская жизнь, природа и приключения.

Кроме камчатки в топ-25 лучших туристических направлений вошли: Тохоку (Япония), «Синий маршрут» (Венгрия), Гранд-Каньон (Аризона, США), Мальдивы, Канарские острова (Испания), Беловежская пуща (Белоруссия) и др.

Как сообщало ИА REGNUM, составлен рейтинг 20 самых посещаемых стран мира в 2018 году. Лидером по количеству иностранных туристов является Франция — 93,2 млн туристов, за год + 7,2%.

Подробности: Опубликован рейтинг самых посещаемых стран мира