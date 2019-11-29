Москва, , 14:25 — REGNUM По оценке ФАС России, при ежегодных объемах закупок для государственных нужд и нужд государственных компаний свыше 30 трлн рублей, ущерб от сговоров на торгах можно оценивать в сотни миллиардов рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, это следует из материалов правительства РФ к пакету законопроектов о санкциях за картельный сговор.

«Ущерб от всех картелей (на товарных рынках, при проведении государственных закупок и закупок госкомпаний, при торгах по отчуждению государственного имущества и прав и так далее) с учетом их латентности может достигать до 1,5 — 2% ВВП», — приводятся данные.

В первом полугодии 2019 года антимонопольными органами возбуждено 372 дела об ограничивающих конкуренцию соглашениях. Из них: 146 дел — картели, 134 из которых — сговоры на торгах; 160 дел за антиконкурентные соглашения с участием органов власти; 20 дел за антиконкурентные соглашения участника с заказчиком (организатором) торгов.