Ханты-Мансийск, , 14:21 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова предложила руководству немецкой компании Qsil принять участие в проекте «Полярный кварц». Она рассказала на 12-ой российско-германской сырьевой конференции, которая 29 ноября проходит в Санкт-Петербурге, о югорском кварце, имеющем высокие качественные характеристики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Сырьё обладает высокой чистотой, что даёт возможность использования его в самых различных отраслях. При этом, по оценкам экспертов, объём мирового рынка потребления кварцевой продукции оценивается в пределах $250−300 млн в год», — заявила губернатор Югры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции 13 ноября Наталья Комарова заявляла, что совместно с Ростехом для дальнейшей реализации проекта «Полярный кварц» ведутся поиски инвестора. Она также отметила, что «Полярным кварцем» заниматься «за счёт бюджета никто не будет».

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