Душанбе, 29 ноября 2019, 14:21 — REGNUM Таджикистан официально передал два золотоносных рудника китайской компании — 28 ноября нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение между минпромом страны, ОАО «ТВЕА» Китая и ООО «ТВЕА Душанбе горная промышленность» о реализации проекта строительства ТЭЦ «Душанбе-2» «ресурсным методом», которое было подписано ещё в августе 2012 года.
Речь идёт о разработке месторождений «Верхний Кумарг» и «Дуоба» в Айнинском районе Согдийской области. По словам первого заместителя министра промышленности страны Бахтиёра Шарифи, китайская компания уже приступила к добыче драгоценного металла на указанных месторождениях. Прибыть от золотодобычи будет засчитана как возмещение вложенных в строительство столичной ТЭЦ средств.
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