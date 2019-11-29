Ярославль, , 14:14 — REGNUM Общая сумма штрафов, выписанных подрядчикам, осуществлявшим дорожный ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», составила более 9 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент дорожного хозяйства Ярославской области. Итоги реализации «БКАД» в 2019 году подвели в Ярославле на общественных слушаниях. Часть общественников считает, что ситуация меняется в худшую сторону.

Ремонт Тутаевское шоссе City-yaroslavl.ru

«Каждый год с исполнением программы есть серьезные проблемы. Можно говорить, что виноваты подрядчики, виновата погода, но основная беда идет от начального этапа. И отвечает за все всегда заказчик. Другие региона раньше выходят на аукционы, получают экономию. А мы все позже сдаем свои объекты, у нас падает качество — вместо двух слоев асфальта идет один, финишный только, как было на улице Гагарина и улицы Угличской в Ярославле. Надо решать эту проблему кардинально. Люди, которые курируют эту программу в области, работают уже несколько лет. Вы все слушали выступление президента: Вы на своем месте находитесь, или нет? Если поменять на других людей, то хуже не будет точно», — заявил активист группы «Дороги Ярославля» Камиль Бикмурзин.

В 2019 году в рамках нацпроекта в Ярославской области делалось 30 дорог общей протяженностью более 113 километров. Стоимость работ оценивается в 3,3 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда — средства федерального бюджета. Общая сумма штрафов, вынесенных подрядчикам «БКАД», составила более 9 миллионов рублей. В Ярославле самые значительные претензии выставлены к компании «ДЭП-57», осуществлявшей ремонт улицы Республиканская.

Улица Республиканская City-yaroslavl.ru

«По улице Республиканская выписано более 50 предписаний, это более 2 миллионов рублей штрафных санкций. Будут также выставлены пени. Муниципальный контракт по Республиканской подписан на 118 миллионов. Из общей стоимости у нас работы приняты только на 66 миллионов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев.

Как пояснил заместитель мэра, на данный момент в Ярославле окончательную приемку не прошли три улицы — Республиканская, Красноборская и Панина. На конец ноября в областном центре принято только две третьих всех проведенных работ по «БКАД»

"У нас общий объем финансирования на 2019 год — это 1 миллиард 27 миллионов рублей. Если брать в денежном эквиваленте, то выполнение составляет 663 миллиона рублей. Это около 60 процентов. Это связано с тем, что две недели назад у нас были работы завершены по Панина, по Красноборской. Сейчас эти работы процентуются. Мы принимаем акт, процентуем, вносим в систему «Эталон», после чего у нас процент выполненных работа повысится», — заявил Ринат Бадаев.

В правительстве Ярославской области намерены и дальше активно привлекать общественников в рамках работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Итоги 2019 года власти оценивают в позитивном ключе.

Общественные слушания в Ярославле Yarregion.ru

«Регулярный диалог с представителями общественных организаций и активными жителями муниципальных образований необходим для повышения качества ремонта региональной дорожной сети. В целом считаю реализацию нацпроекта в этом году успешной. Все замечания по существу учитываются и заказчиками, и подрядчиками, работа по устранению недостатков — под постоянным контролем», — сказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Денис Замараев.

В ходе общественных слушаний был обсужден список дорог, которые будут делаться в Ярославской области в 2020 году.

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