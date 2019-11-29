Гонконг, Китай, , 14:11 — REGNUM Число посетивших Гонконг туристов сократилось в октябре на 43,7% в годовом выражении. Столь сильный спад произошел впервые за 16 лет, говорится в докладе туристического управления правительства этого специального административного района КНР.

Гостями китайской автономии в октябре 2019 года стали 3,3 млн человек, тогда как в октябре 2018 года туристов было 5,88 млн. Подобный одномесячный спад произошел в 2003 году из-за эпидемии атипичной пневмонии, теперь причиной стали протесты.

Отмечено, что поток туристов из материкового Китая снизился на 45,9%, из Южной Кореи — на 59,1%, из Таиланда — 60,2%, а также на 38,2% из США и на 22,9% из России.

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