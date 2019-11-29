Моши, Танзания, , 14:15 — REGNUM В области Килиманджаро на севере Танзании был впервые официально зарегистрирован Кооператив производителей ванили. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление, сделанное во время заседания административного совета области Килиманджаро под председательством Анны Мгхвиры.

По ее словам, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются кооперативы Танзании, она уверена, что данное начинание привнесет положительные перемены в экономику страны.

Она добавила, что одна из целей регистрации данного кооператива — привлечение в индустрию новых производителей ванили.

«Объединение уже действует в районах Моши, Хаи и Сиха, и мы продолжим привлекать все районы области к выращиванию ванили», — заявила Мгхвира.

Со своей стороны, представитель кооперативов в администрации области Джон Хенджевеле заявил, что основание этого кооператива принесет пользу как экономике области, так и экономики всей страны.

«Мы начали агитировать каждый район выращивать ваниль, которая отличается высокой рыночной стоимостью и используется во многих странах мира», — отметил он.