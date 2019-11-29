Уфа, , 14:08 — REGNUM Обустройство пешеходных переходов светодиодной подсветкой с датчиками движения началось в Уфе. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, 28 ноября первое такое оборудование установили на пешеходном переходе, который расположен на улице Рабкоров около лицея № 5.

По словам заместителя главного инженера МУЭСП «Уфагорсвет» Руслана Яхиббаева, при приближении людей к пешеходному переходу светодиоды и лампы с направленным освещением, установленные на опорах светофора, будут загораться. А неоновая подсветка, которая загорается красным цветом будет привлекать внимание водителей.

Чиновники считают, что данное нововведение должно снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

По словам заместителя начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Гафура Клызбаева, в первую очередь светодиодное оборудование на пешеходных переходах будет установлено вблизи детских учебных заведений.

В случае положительного эффекта данное оборудование будет установлено и на других пешеходных переходах города.