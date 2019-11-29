Рига, , 14:02 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) проведёт расследование и установит насколько эффективно банки Скандинавии и Прибалтики борются с отмыванием денег. Об этом, как передает портал LSM, сообщил глава Центрального Банка Швеции Стефан Ингвес.

По его словам, подобный аудит со стороны МВФ даст возможность посмотреть на то, как обстоят дела в отрасли со стороны и обнаружить системные проблемы в контроле за отмыванием финансовых средств.

Отмечается, что в последние годы Прибалтику и Скандинавию сотрясают скандалы связанные с обвинениями местных банков в отмывании денег. Так, с обвинениями столкнулись представители скандинавских «Swedbank», «SEB», «Danske Bank», а также латвийского банк ABLV.