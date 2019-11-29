Москва, , 14:01 — REGNUM Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неразумной идею координации действий ЦБ РФ с правительством в вопросах поддержки совокупного спроса. Об этом он заявил журналистам 29 ноября.

По его словам, Центробанку нужна независимость, а координироваться с правительством вряд ли разумно. Так Кудрин прокомментировал идею Минэкономразвития наделить правительство полномочиями по управлению совокупным спросом.

Он добавил, что спрос не сам по себе поддерживается, и не только за счет денежно-кредитной политики. Нужны структурные меры в экономике, как раз ими Минэкономразвития должно больше заниматься, полагает Кудрин.

Ранее в ноябрьском докладе Минэкономразвития были отмечены риски более низкого, чем базовый прогноз, уровня совокупного спроса в экономике в 2020 году при сохранении текущего уровня ставок по банковским кредитам.

Как сообщало ИА REGNUM, «Координация государственной политики по управлению совокупным спросом» названа ключевой задачей подкомиссии по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ, которую хочет возглавить министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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