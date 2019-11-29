Москва, , 14:04 — REGNUM На начало второго полугодия 2019 года средний возраст всех зарегистрированных в России легковых автомобилей составлял 13,4 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Стоит также отметить, что на 1 июля 2019 года средний возраст иномарок в стране равен 11,2 года, а средний возраст отечественных машин — 17 лет.

Среди иномарок самый маленький средний возраст у китайских авто. У них он равен 7,4 года. Немного больше средний возраст у автомобилей корейских брендов — 7,8 года. Машины из США в этом рейтинге на третьем месте. Их средний возраст в РФ равен 10,7 года.

Четвёртое и пятое места в возрастном рейтинге занимают машины компаний из Европы (11,1 года) и Японии (13,4 года).

Напомним, в третьем квартале 2019 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в РФ выросла до 567 тыс. рублей. Это на 1,4% больше, чем в прошлом году.

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