Киев, , 14:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон Украины «О публичных закупках» в связи с отделением газотранспортной системы (ГТС) от компании «Нафтогаз».

Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба главы украинского государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Этот закон был принят Радой 14 ноября и является одним из документов, необходимых для работы независимого оператора ГТС. Согласно закону, приватизация, концессия, аренда ГТС Украины, а также управление ею третьими сторонами, не представляющими государство, запрещается.

Тем временем эксперты продолжают обсуждать адекватность суммы, в которую «Нафтогаз» оценил ГТС в процессе анбандлинга (разделения) компании.

Так, политолог Валерий Песецкий не исключает, что вся нынешняя «возня» вокруг транзита газа через ГТС Украины имеет достаточно «банальную» подоплеку — сделать так, чтобы Москва точно отказалась от продления договора по транзиту. После этого стоимость ГТС Украины действительно будет минимальная, а заинтересованная сторона сможет быстро выкупить «трубу».

Эксперт напоминает, что сейчас «Нафтогаз» оценил ГТС в 120 млн долларов, при том что еще несколько лет назад называлась сумма в 25−35 млрд долларов.

«Не кажется ли вам, что это откровенно и нагло заниженная цена для того, чтобы нашу «трубу» прикарманил какой-нибудь Сорос или Коломойский? Естественно, через подставных… По-моему, если на металлолом порезать — больше выручить можно. Или за последние пять лет ГТС довели до состояния металлолома?» — задается эксперт риторическим вопросом.

Песецкий отмечает, что, как только Россия официально откажется от транзита, ГТС моментально станет стоить «копейки».

»В этот момент она и продается за заявленные 120 млн долларов «соросятам». Как только это происходит, новый владелец, не обремененный тяжбами с Газпромом, заключает с ним новый договор о транзите и качает себе газ в Европу. Кладя плату за транзит уже в личный карман», — подчеркнул специалист.