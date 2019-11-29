Анкара, , 14:19 — REGNUM Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай на заключительном заседании министров в рамках 35-го собрания Постоянного комитета Организации исламского сотрудничества по торгово-экономическому сотрудничеству заявил: «Исламский мир находится перед лицом серьезных угроз. Они проявляются как исламофобия и ксенофобия в разных уголках мира. Особенно страдают от этого страны, пытающиеся справиться с нищетой, голодом, дефицитом и засухой».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фуат Октай отметил: «Несмотря на то, что на страны исламского мира приходится до 24% населения планеты, ими предоставлено лишь 9,7% глобальной торговли. 20% мировой сельскохозяйственной сферы занято странами ОИС. Но здесь наблюдается значительный торговый дефицит».

Вице-президент добавил: «В 2018 году, при экспорте сельскохозяйственных продуктов на сумму в 117 млрд долларов, их было импортировано на 184 млрд. Здесь можно многое предпринять. Нужно нарастить объемы производства продовольствия. Я верю, что мы способны построить в наших странах устойчивую продовольственную систему. Чем более тесные торговые отношения мы выстроим, тем лучше сможем бороться с внешними центрами».