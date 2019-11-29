Тверь, , 13:56 — REGNUM Министерство экономического развития Тверской области опровергло информацию о низком освоении регионом средств федерального бюджета на нацпроекты, которая ранее появилась в ряде СМИ, сообщает ИА REGNUM 29 ноября. На 1 ноября регион освоил более 54% средств, а к концу месяца показатели приблизились к 60%.

«Распространенные рядом СМИ данные о низком кассовом исполнении средств федерального бюджета (26% по состоянию на 8 ноября 2019 года), выделенных Тверской области на реализацию национальных проектов, не соответствуют действительности», — заявили в региональном департаменте.

По информации, предоставленной Управлением Федерального казначейства по Тверской области, на 1 ноября кассовое освоение средств федерального бюджета по нацпроектам составило в Тверской области 54,7%. Таким образом, подчеркнули в ведомстве, Тверская область освоила более половины выделенных бюджетных средств, что соответствует показателям большинства регионов РФ.

«Самые высокие доли исполнения в Верхневолжье достигнуты по национальным проектам «Культура» (79,7%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (72,2%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (69,5%) и «Демография» (67,8%)», — добавили в минэкономразвития региона.

Существенную разницу в показателях в министерстве объяснили возможной технической ошибкой при загрузке данных в операционную систему — именно на её данные и ссылались СМИ.

«В частности, практически в два раза завышена сумма доведенных для региона федеральных средств. Сотрудники министерства уже связались с операторами портала. Надеемся, необходимые исправления будут внесены в ближайшее время», — уточнили в ведомстве.

По данным на 27 ноября уровень освоения средств в рамках реализации национальных проектов в Тверской области составил 59,4%. Ситуация находится на постоянном контроле в министерстве.