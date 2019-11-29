Тверь, 29 ноября 2019, 13:56 — REGNUM Министерство экономического развития Тверской области опровергло информацию о низком освоении регионом средств федерального бюджета на нацпроекты, которая ранее появилась в ряде СМИ, сообщает ИА REGNUM 29 ноября. На 1 ноября регион освоил более 54% средств, а к концу месяца показатели приблизились к 60%.
По информации, предоставленной Управлением Федерального казначейства по Тверской области, на 1 ноября кассовое освоение средств федерального бюджета по нацпроектам составило в Тверской области 54,7%. Таким образом, подчеркнули в ведомстве, Тверская область освоила более половины выделенных бюджетных средств, что соответствует показателям большинства регионов РФ.
Существенную разницу в показателях в министерстве объяснили возможной технической ошибкой при загрузке данных в операционную систему — именно на её данные и ссылались СМИ.
По данным на 27 ноября уровень освоения средств в рамках реализации национальных проектов в Тверской области составил 59,4%. Ситуация находится на постоянном контроле в министерстве.