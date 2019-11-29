Москва, , 13:54 — REGNUM Законопроект, направленный на развитие конкуренции, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Предполагается закрепление отдельных, квалифицированных составов преступлений для картелей на торгах.

Поправками в Уголовный кодекс также вводятся особо квалифицированные составы в статьях о картелях: для лиц, использующих свое положение в коммерческих и иных организациях, для участников картелей, причинивших особо крупный ущерб или позволивших извлечь доход в особо крупном размере.

Также предполагается введение в уголовный закон положения о том, что лицо, первым признавшееся в заключении картеля (участии в нем), освобождается от уголовной ответственности, и при этом от него не будет требоваться возмещение причиненного всем картелем (всеми участниками картеля) ущерба.

Ежегодно антимонопольные органы страны выносят несколько сотен решений по делам о картелях, количество привлеченных к административной ответственности юридических лиц достигает полутора тысяч, а сумма административных штрафов — 3 млрд рублей.