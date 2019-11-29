Москва, , 13:50 — REGNUM Целью данной инициативы о продление продажи вина на один час является работа по продвижению и популяризации вина произведенного на территории РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Михаил Перельман, комментируя предложение разрешить продажу российских вин до 00:00.

«Основная цель данного предложения направлена в первую очередь на повышение качества выпускаемой продукции и конкурентоспособности российских винных напитков, произведенных на территории РФ.

Одним из предложений данного проекта является информирование потребителей и зонирование винных полок с данной продукцией в магазинах.

Раздельное представление вин из российского винограда в розничной торговле позволит обратить внимание потребителей на отечественную продукцию в данном сегменте.

Реализация данной инициативы, предложенной Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) позволит не только дать динамичный позитивный старт развитию собственного виноделия и виноградарства в РФ, но и дать толчок в развитии потребления российских вин среди потребителей нашей страны», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, письмо с предложением разрешить продажу российских вин на один час дольше направила в правительство России Ассоциация компаний розничной торговли.

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