Сеул, , 13:52 — REGNUM 28 ноября в столице Южной Кореи состоялась встреча премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука и вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере бизнеса, а также увеличение объемов инвестиций в экономику Вьетнама в будущем.

Известно, что Samsung Electronics производит около 150 млн телефонов в год на заводах в провинциях Бакнинь и Тхайнгуен, что составляет около половины от общего объема производства компании.

В рамках встречи премьер-министр Вьетнама обратился к вице-президенту южнокорейской компании с просьбой построить во Вьетнаме завод по производству полупроводников, предложив особые условия.

Также представители двух стран обсудили вопросы по открытию научно-исследовательского центра. Предполагается, что научно-исследовательский центр, в который будет инвестировано $210 млн, будет построен к 2022 году.