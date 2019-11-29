Новосибирск, , 13:45 — REGNUM Затея с принятием отдельного закона о поддержке виноградарства и виноделия в России является откровенным лоббизмом интересов вполне определённой, при этом не очень большой, части российского алкогольного бизнеса, географически сосредоточенного в районах Крыма и Юга России, считает председатель новосибирского информационно-методического центра «Трезвый город» Сергей Крупенько.

Напомним, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в правительство России, Минфин, Государственную думу и Совет Федерации письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00.

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Дмитрий Киселёв, автор показанного недавно по каналу «Россия-1» фильма «Кино про вино». Примечательно и то, что в качестве аргументов в пользу такой политики, помимо избитых заявлений «про рабочие места», вытащена антинаучная идея о «качественных» алкогольных изделиях, чуть ли не полезных для здоровья граждан. Заявляется, что с помощью «качественных» виноградных вин удастся якобы сформировать правильную «культуру» потребления алкоголя и снизить масштабы алкогольной проблемы. Ущербность этой идеи уже давно показана, в том числе и одним из авторов-разработчиков данного законопроекта, бывшим главным санитарным врачом России, ныне депутатом Госдумы Геннадием Онищенко, заявляющем в одном из фильмов для молодежи: «Когда мы говорим о «качественном» алкоголе, мы должны понимать, что говорим о «качественном» яде». Статистика Роспотребнадзора вполне убедительно показывает, что основная часть фатальных алкогольных отравлений происходит не из-за низкого «качества» спиртного, а из-за элементарного «передоза» этанолом». Сергей Крупенько «Примечательно, что участники этого процесса даже не считают нужным скрывать свой бизнес-интерес, используя государственные, в том числе и информационные ресурсы, как это делает сегодня, например, председатель Союза виноделов, замглавы ВГТРК, автор показанного недавно по каналу «Россия-1» фильма «Кино про вино». Примечательно и то, что в качестве аргументов в пользу такой политики, помимо избитых заявлений «про рабочие места», вытащена антинаучная идея о «качественных» алкогольных изделиях, чуть ли не полезных для здоровья граждан. Заявляется, что с помощью «качественных» виноградных вин удастся якобы сформировать правильную «культуру» потребления алкоголя и снизить масштабы алкогольной проблемы. Ущербность этой идеи уже давно показана, в том числе и одним из авторов-разработчиков данного законопроекта, бывшим главным санитарным врачом России, ныне депутатом Госдумы, заявляющем в одном из фильмов для молодежи: «Когда мы говорим о «качественном» алкоголе, мы должны понимать, что говорим о «качественном» яде». Статистика Роспотребнадзора вполне убедительно показывает, что основная часть фатальных алкогольных отравлений происходит не из-за низкого «качества» спиртного, а из-за элементарного «передоза» этанолом».

Что же касается политики «вытеснения вином водки», то, как указывает Сергей Крупенько, мы уже проходили это в рамках «вытеснения водки пивом» в начале двухтысячных и получили резкий рост пивного алкоголизма. По его словам, польский опыт конца 90-х — начала 2000-х хорошо показывает, что для изменения структуры потребления спиртного достаточно поднять акцизы на крепкий алкоголь.