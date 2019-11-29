Киев, , 13:42 — REGNUM При нынешнем правительстве Украины, в частности, министре энергетики Алексее Оржеле, все проекты в атомной отрасли начали сворачиваться, заявила эксперт по энергетике Ольга Кошарная.

ИА REGNUM напоминает, что 27 ноября правительство Украины приняло решение уволить главу госкомпании «Энергоатом» (курирует работу всех АЭС страны) Юрия Недашковского.

Премьер Украины при этом не объяснил, в чем состоят претензии к чиновнику, заявив лишь, что инициатором увольнения является министр энергетики.

«Недавние заявления министра о нецелесообразности достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС демонстрируют откровенное желание быстро сменить курс — от энергонезависимости к зависимости от РФ, от развития атомной энергетики к ее упадку. Такие заявления ставят под сомнение профессионализм и компетенцию действующего министра», — заявила эксперт.

Она отметила, что новый министр энергетики Украины своими последними решениями и заявлениями «демонстрирует откровенное непонимание фундаментальных основ энергетической безопасности и энергетической независимости Украины».

«Именно атомная энергетика в условиях войны и перебоев с поставками угля обеспечила стабильную работу объединенной энергосистемы Украины», — напоминает Кошарная.

Эксперт считает, что решение об увольнении Недашковского приведет, как минимум, к дестабилизации работы отрасли и социальной напряженности в городах-спутниках АЭС Украины.

Резюмируя, она напомнила, что ядерная отрасль Украины не чувствует поддержки со стороны государства, но при этом создает более 45 тыс. рабочих мест, платит 11,5 млрд гривен налогов и реализовала инвестиционных проектов на сумму 12,8 млрд гривен только за прошлый год.