Турин, Италия, , 13:36 — REGNUM Сотрудники транспортных служб Amazon в итальянском Турине приостановили начало забастовки, передает Mediaset в пятницу, 29 ноября.

Как сообщалось ранее, они намеревались провести 16-часовую забастовку в преддверии так называемой «черной пятницы», дня массовых распродаж.

Сотрудники компании действуют в соответствие с законами страны и своими контрактами, однако если Amazon будет угрожать работникам за то, что те ввиду нехватки времени не успевают доставлять все посылки, то профсоюз «без колебаний» начнет отложенную забастовку, отметили рабочие.