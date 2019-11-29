29 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

Антон Покатович, , 14:16 — REGNUM Рубль завершает последнюю неделю осени вблизи уровней 64. Мы видим, что во второй половине недели набор факторов давления на декабрьский курс российской валюты получил некоторое усиление.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Во-первых, новостной фон в плоскости торговых переговоров США и Китая ухудшился — Трампом подписан закон о демократии в Гонконге. В КНР в свою очередь отреагировали на такое «законотворчество» каскадом жестких заявлений об американском вмешательстве во внутренние дела республики. По нашим оценкам, гонконгский вопрос может стать очередным препятствием для подписания «Фазы-1» торговой сделки, на которую в декабре столь рассчитывают рынки. Если в перспективе ближайшей недели стороны не представят инвесторам позитивную конкретику по торговой сделке, рынки могут занять выжидательную позицию, что приведет к коррекции рыночного оптимизма в целом, и рисковых активов в частности.

Палатки протестующих в центре Гонконга

Также мы видим, что внимание рынков привлекает ситуация в латиноамериканском регионе — под «каток» политической нестабильности может попасть Бразилия. 2019 год показал, что в целом геополитический ландшафт лишился части своей прочности — многие прецеденты локальной политической нестабильности быстро переходят в более масштабный региональный формат. С учетом волатильной политической обстановки в латиноамериканском регионе, Бразилия также может стать участником данной геополитической нестабильности.

В данном случае мы отмечаем, что реализация риска в виде активизации протестных настроений в Бразилии может иметь формат воздействия на рынки, аналогичный ситуации в Аргентине в 2018 году. Сразу следует заметить, что текущие возможные бразильские риски и аргентинские «коллизии» 2018 года имеют разный базис (в первом случае — политика, во втором — очередная близость к дефолту). Тем не менее независимо от данного различия в базисах риска, дестабилизация бразильской политики может привести к каскадному спаду сегмента emerging markets в рамках массового оттока капитала. Рублевые активы, как и курс рублевой валюты, также вряд ли останутся в стороне от данного процесса, хотя масштабы их снижения могут быть ниже в сравнении с аналогами с развивающихся рынков.

Также хотим обратить внимание на то, что даже отсутствие фактической реализации бразильского риска может стать для рубля еще одним фактором в пользу умеренного ослабления в декабре. Сокращение рыночного оптимизма в торговой плоскости (гонконгский вопрос) и геополитическая нестабильность в латиноамериканском регионе могут стать для ЦБ основаниями для взятия паузы в снижении ставки. В настоящий момент мы считаем, что вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании на 25 б. п. снизилась, до уровней 30%. В результате, если рынку не удастся «заложиться» на еще одно (декабрьское) снижение ключевой ставки Банка России, то поддержка рубля со стороны долгового рынка в декабре также не видится масштабной. Более вероятным может быть продолжение консолидации рынка/умеренная коррекция без повышенного спроса на ОФЗ со стороны иностранцев.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Учитывая вышеизложенное, мы сохраняем наши прогнозы по курсу рубля на декабрь и ожидаем умеренного ослабления российской валюты в диапазоне 64,5−66 рублей за доллар. В случае реализации негативного сценария, предполагающего усиленный отток капитала из ЕМ как за счет обострения геополитической ситуации в Латинской Америке, в частности в Бразилии, так и за счет очередного срыва «Фазы-1» торговой сделки США и Китая, курс рубля может перейти к девальвации в диапазоне 66−68 рублей за доллар.