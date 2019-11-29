Киев, , 13:31 — REGNUM Украина собрала рекордный урожай в 74,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 15 млн га.

Об этом сообщил через социальные сети 29 ноября украинский министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Министр уточнил, что это показатель составляет 98% к прогнозу, при средней урожайности 4,93 т/га (для сравнения в 2018 году — 4,7 т/га).

Ранее украинское министерство экономики прогнозировало урожай зерновых в 2019 году на уровне 74 млн тонн, в том числе пшеницы 28,1 млн тонн и 35 млн тонн кукурузы.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, урожай зерновых на 2018 г. составил рекордные 70,06 млн тонн. В том числе в прошлом году Украина получила самые высокие в истории показатели валового сбора кукурузы, сои, подсолнечника и урожайности сахарной свеклы.