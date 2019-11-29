Рим, , 13:28 — REGNUM Один из руководителей немецкой авиакомпании «Люфтганза» Карстен Спор провел в Риме встречу с министром экономики Италии Роберто Гуалтьери, сообщают итальянские СМИ в пятницу, 29 ноября.

Ранее власти Италии пытались привлечь «Люфтганзу» в качестве партнера к созданию нового юридического лица авиакомпании «Алиталия». Однако в немецкой компании выражали готовность только к коммерческим сделкам, а не к полноценному вхождению в руководство обновленной «Алиталии».

Как сообщалось ранее, в правительстве Италии есть два варианта решения проблемы национальной авиационной госкомпании, пребывающей в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день: привлечение пула инвесторов или нормализация ситуация силами «комиссаров» с особыми полномочиями и последующая продажа части акций.