Буэнос-Айрес, , 13:25 — REGNUM Туристы, желающие посетить Буэнос Айрес, возможно, должны будут заплатить новый налог в полтора доллара за ночь. Собранные таким образом деньги пойдут на создание и развитие публичной компании Visit Buenos Aires, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Планируется, что новая компания будет способствовать развитию международного туризма в столицу Аргентины. Чиновники, выступавшие за введение налога на проживание для иностранных путешественников, указывают на то, что подобная мера долго и успешно применяются в Европе. Добавим, что величина этого налога колеблется от города к городу, а также зависит от количества звезд у отеля. В Буэнос-Айрес, однако, плата будет одинаковой для всех.

Эксперты из правительства Аргентины оценивают, что возможные выгоды от новой меры составят порядка трех миллионов долларов при текущем уровне турпотока.