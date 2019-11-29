Киев, , 13:17 — REGNUM На Украине задолженность предприятий по выплате заработной платы на 1 ноября этого года составила 3,438 млрд грн (примерно $135 млн), сообщила 29 ноября украинская государственная служба статистики.

Ведомство уточняет, что непосредственно в октябре 2019 года задолженность по зарплате увеличилась по сравнению с сентябрем на 9,5%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Более того, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября текущего года оказалась на 15,8% больше показателя на 1 октября, и составила 2,282 млрд грн.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский посредством видеообращения потребовал от правительства погасить задолженность по зарплате перед учителями и врачами. По информации президента, в некоторых регионах Украины врачи и учителя не получили зарплату, начиная с сентября.