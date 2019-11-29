Киев, , 12:53 — REGNUM «Никогда во власти на Украине не было столько идиотов, как сейчас», — заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов сегодня, 29 ноября, комментируя последние политические события в стране.

«Когда шутки кончаются, понимаешь — стране не стать успешной. Миллионы уехали, а страной руководят блогеры», — отмечает эксперт.

Раимов отмечает, что вместо глобальных действий нынешние депутаты Рады заняты telegram.

«Предыдущие были ужасны, а новые тоже плохие. Других нет, получается? И вот вопрос — что будет с компанией, у которой в структуре нет хороших менеджеров. Упадок и банкротство. Она-то работать будет, но вы будете беднее африканских стран», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что по результатам опроса фонда «Демократические инициативы» Кучерива и Киевского международного института социологии за 4−19 ноября, 47% граждан Украины уже недовольны тем, как работает сейчас Верховная рада.

26 ноября спикер парламента Украины Дмитрий Разумков признал, что многочисленные скандалы, «которые, к сожалению, имеют место в Верховной раде», не прибавляют рейтинга парламенту.

«Поэтому посмотрим, будем исправлять ситуацию», — пообещал он.