Москва, , 12:51 — REGNUM Топ-5 самых недорогих в России седанов бизнес-класса (сегмент D), возраст которых составляет три года, составили специалисты сайта «АвтоВзгляд».

Стоит отметить, что на российском авторынке седан сегмента D не старше 2016 года можно приобрести по цене до 950 тыс. рублей. Причем это будет комплектация, оснащенная автоматической коробкой передач и дополнительными опциями.

Возглавляет этот рейтинг модель KIA Optima. Цена за трехлетний автомобиль южнокорейской марки будет составлять порядка 800 тыс. рублей. Автолюбители за эту стоимость приобретают машину четвертой генерации с двигателем на 2 л и мощностью 150 л. с.

На втором месте — американский Ford Mondeo пятого поколения стоимостью 850 тыс. рублей, который идет с 2,5 литровым двигателем на 149 «лошадей» и агрегатируется 6-ступенчатым «автоматом». В среднем пробег у трехлетней модели в России составляет 60 000−70 000 км.

Третье место в этом топе принадлежит Mazda6 третьего поколения. Причем стоят такие авто не старше 2016 года выпуска от 900 тыс. до 950 тыс. рублей. Эта модель оснащается бензиновым мотором на 2,0 литра мощностью 150 лошадиных сил.

Четвертую строчку занимает Toyota Camry седьмой генерации. Стоит этот седан, который идет с 2-литровым двигателем мощностью 150 л. с. в паре с шестиступенчатым АКПП, от 950 тыс. рублей.

Замыкает этот рейтинг Volkswagen Passat (950 тыс. рублей). Немецкий седан в возрасте трех лет предлагается за эту цену с турбированным двигателем на 1,4 л мощностью 150 л. с. При этом авто агрегатируется с семиступенчатым «роботом» DSG.

Напомним, самым популярным представителем сегмента D на авторынке России является Toyota Camry.

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