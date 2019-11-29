Москва, , 12:45 — REGNUM К сожалению, мошенники не дремлют и каждому человеку нужно быть внимательным, заявил корреспонденту ИА REGNUM партнер юридической фирмы СМБ Консалт Максим Плетнев, комментируя новый способ кражи денег с банковских карт.

«Прежде всего, если человек подошел к банкомату, а карту из него убежавший человек не забрал, можно просто дождаться пока банкомат не заберет ее самостоятельно.

Но если так произошло, что он замешкался и карту взял в руки, нужно помнить, что можно смело ответить согласием дождаться полицию на угрозу ее вызвать — скрывать нечего, пин-код от карты он не знает, чтобы иметь возможность снять что-либо с нее.

Более того, в самих банкоматах и помещениях в которых они расположены есть камеры, на которых будет все прекрасно видно, поэтому параллельно со звонком в полицию следует набрать в банк и сообщить о сложившейся ситуации, чтобы записи с камер были наверняка сохранены.

Если же так сложилось, что человек всё-таки попался на «удочку» мошенников и отдал свои деньги, пусть хоть 5 тыс. рублей, но осознал после ухода мошенников, что произошло, стоит вызвать полицию и также связаться с банком.

После обращения в полицию не факт, что обманутый гражданин получит свои деньги обратно, но есть шанс помочь таким образом другим невинным жертвам мошенничества», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователь Facebook Серж Гатилов раскрыл новый способ мошенничества с банковскими картами, при котором жертву у банкомата обманывает группа людей.

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