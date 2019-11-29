Улан-Удэ, , 12:41 — REGNUM Более половины от общего по России количества элитных машин стоимостью дороже 10 млн рублей зарегистрировано в Москве. При этом в семи российских регионах таких автомобилей согласно документам нет вообще.

Как передаёт РБК со ссылкой на данные «Финэкспертизы», в этот список попали Бурятия, Тува, Курганская, Смоленская и Еврейская автономная области, а также Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Отмечается также, что всего по России количество подобных машин начало снижаться. В 2018 году автомобилей стоимостью больше 10 млн рублей стало меньше сразу на четверть — 2162 вместо 2927.

Между тем в Краснодарском крае, как сообщало ИА REGNUM, за первые девять месяцев 2019 года объём продаж автомобилей марки Lamborghini вырос в четыре раза. В целом по стране таких машин продано 105 единиц, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.

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