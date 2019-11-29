Москва, , 12:40 — REGNUM Реформа «регуляторной гильотины» улучшит условия для существования и работы бизнеса в РФ, поэтому закон ждут как сами предприниматели, так и правовое сообщество. Об этом журналистам заявил председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне правительство РФ одобрило законопроекты о реформе так называемой «регуляторной гильотины» и в ближайшее время внесёт их в Госдуму.

«У правового и бизнес-сообщества большие ожидания от готовящейся реформы, она способна по-настоящему улучшить условия ведения бизнеса в нашей стране и в целом деловой климат», — заявил Груздев.

Так, по его словам, инициатива направлена на то, чтобы снизить необоснованное давление на бизнес. В частности, законопроект устанавливает порядок установления требований, которые можно предъявлять бизнесу, а также ограничивает возможность применять избыточные требования.

«Еще одна новация: проект предусматривает возможность установления экспериментальных правовых режимов, предусматривающих полный или частичный отказ от установленных обязательных требований», — напоминает Груздев.

По его словам, инициативы установят практику изучения эффекта от тех или иных норм, что должно позитивно сказаться на регулировании бизнеса. В целом, уверен Груздев, эксперты совершенно оправдано называют законопроекты «регуляторной конституцией», так как инициативы направлены на то, чтобы установить все нормы регулирования бизнеса и обеспечить их эффективную работу.