Сеул, , 12:38 — REGNUM В октябре 2019 года в Южной Корее зафиксировали спад объёмов производства, потребления и инвестиций. Об этом сообщает KBS со ссылкой со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в октябре текущего года объем промышленного производства сократился на 0,4%. Специалисты отмечают, что это связано со снижением показателей в обрабатывающей промышленности и увеличением в сфере услуг и строительства.

Розничные продажи, демонстрирующие потребительскую активность, упали на 0,5% в связи с вялыми продажами текстильных изделий и автомобилей. Снижение показателей эксперты объясняют тёплой погодой и увеличением уровня продаж автомобилей в сентябре текущего года.

Объем инвестиций в производственные мощности также сократился на 0,8%. В частности, зафиксирован рост показателей в сфере автомобильной промышленности и спад в машиностроении.