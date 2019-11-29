Казань, , 12:30 — REGNUM По состоянию на начало октября просроченная задолженность за электричество в Татарии выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 410,3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики по итогам заседания Совета директоров АО «Татэнергосбыт».

Уточняется, что рост задолженности вызван увеличением объемов продаж.

Проблемными должниками республики остаются подразделения УФСИН с долгом в размере около 50 млн рублей, Минобороны (финансируются за счет средств федерального бюджета) — 44,8 млн рублей, банкротный Казанский завод синтетического каучука — около 20 млн рублей, МКП Бавлинский «Водоканал» — 22,6 млн рублей.

Общая сумма просроченной задолженности населения республики составляет 51 млн рублей.

Напомним, указанные ведомства неоднократно попадали в список «наиболее проблемных» должников за электроэнергию в Татарии.