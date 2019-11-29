Пекин, , 12:29 — REGNUM В Пекинском международном конференц-центре 22−23 ноября 2019 года прошла Конференция глобальных торгово-промышленных палат и ассоциаций «Пояс и путь», организованная Всекитайской федерацией промышленности и торговли и онлайн-изданием Global Times при поддержке коммерческими группами Silk Road, Пекинской ассоциации дружбы с зарубежными странами, Комитетом всемирного наследия.

В пленарном заседании приняли участие около 1000 человек, также проведено несколько профильных конференций, выставка международных промышленных ассоциаций заняла 8 тыс. квадратных метров. В конференции и выставке приняли участие около 30 тысяч гостей — государственных служащих, сотрудников международных агентств, экспертов и учёных, а также руководителей промышленных ассоциаций и представителей бизнеса из Китая и всего мира, которые выступили с всеобъемлющими докладами.

Конференция была призвана обеспечить платформу для дальнейшего сотрудничества и координации между Торгово-промышленными палатами и ассоциациями Китая, а также странами, находящимися на пути осуществления инициативы «Пояс и путь». Организаторы решали задачу обеспечить всеобъемлющую платформу для изучения потенциала регионального рынка и поощрения инвестиций и потребления на протяжении всего маршрута.

На конференцию из России от Института русско-китайского стратегического взаимодействия (ИРКСВ) был приглашён Михаил Лермонтов, который принял участие в пленарном заседании с сообщениями. В первой части заседания о создании партнерства в рамках реализации, предложенной институтом инициативы, он отметил:

«Российско-китайская бизнес-ассоциация в формате организаторов была представлена как партнерство с российской стороны — ИРКСВ, Агентством ноосферного развития с партнёрами и с китайской — Ассоциацией городского развития, Пекинской компанией развития культурного пояса Великого чайного пути с масштабным проектом «Развитие туристской индустрии Культурного пояса Великого чайного пути» как важной части «Одного пояса и одного пути», а также построения сообщества единой судьбы.

Основой проекта является особое внимание развитию инфраструктурных объектов «красной» культуры и туризма как пространства всемирного цивилизационного наследия для всего человечества. В проекте участвуют многие компании с подпроектами: Уральская инициатива, Балтийская инициатива, Музей общего будущего и другими, определяющими бизнес интересы участников.

Координация интересов и отработка дорожных карт подпроектов проходит в рамках созданного в усадьбе Середниково мозгового центра с участием специалистов по вопросам концептуального управления развитием.

По нашему мнению, взаимодействие бизнес-ассоциаций и привлечение большего числа компаний для развития сотрудничества в рамках «Одного пояса и пути» должны быть инициированы через создание профильных мозговых центров, разрабатывающих и координирующих конкретные проекты развития.

Благодарю организаторов форума за приглашение и считаю, что наша конференция и есть одна из форм мозгового центра, к развитию сети которых по всему миру прилагают усилия наши китайские партнёры».

Во второй части заседания рассматривались вопросы сохранения нематериального культурного наследия, где в докладе М.Ю.Лермонтова впервые было заявлено о «красной» культуре как объекте всемирного культурного нематериального наследия:

«Инициатива ИРКСВ о Культурном поясе в рамках предложенного Си Цзиньпином проекта развития Великого чайного пути за несколько лет нашла много сторонников из числа разумных от народов, так как опиралась на цивилизационные коды России и Китая.

В этих кодах веками закладывались устойчивые принципы предложенного им же проекта Сообщества единой судьбы всего человечества. Любое экономическое развитие, построенное на балансе интересов должно найти ценностные основания, формирующие пространство доверия общего будущего.

У России и Китая такие основания были заложены нашими предками в принципах справедливого жизнеустроения, реализованными в великом государстве Чингисхана — и особенно в идеях коммунизма и социализма. В наше время всё больше людей обращаются к ценностям «красной» культуры, и «красный» туризм, подтверждая это, становится самостоятельной быстро развивающейся отраслью российско-китайской индустрии.

И именно жизнеутверждающие аспекты «красной» культуры, основанные на субстанциональных основах мироздания: духовное выше материального, общее выше личного, служение выше владения, справедливость выше закона, власть выше собственности, — дают возможность без оглядок на политику говорить о «красной» культуре как объекте всемирного нематериального наследия, этических скреп Большой Евразии и Сообщества единой судьбы всего человечества».

В работе конференции приняли участие представители ИРКСВ: с китайской стороны директор Пекинской компании развития великого чайного пути — Лю Ли, с российской стороны руководитель подпроекта «Уральская инициатива» — Ю. М. Бабонов, представитель подпроекта «Балтийская инициатива» — М. Ю. Кононова. В рамках выставки конференции совместно с китайскими коллегами ИНРКВ был развернут презентационный стенд с перспективными проектами «Культурный пояс Великого чайного пути».

Участие же в конференции только делегации ИРКСВ из России стало неожиданностью, и, конечно, такое положение дел необходимо квалифицировать как неудовлетворительное со стороны профильных палат и союзов в части налаживания партнёрства и кооперации в реализации проекта «Один пояс и путь».