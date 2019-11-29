Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Временные отрезки, предусмотренные действующим федеральным законодательством для розничных продаж алкоголя, идеальны, и менять их не нужно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 29 ноября, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя инициативу АКОРТ о продлении разрешенного времени продаж отечественных вин до полуночи.

Ранее «Известия» сообщили, что Ассоциация компаний розничной торговли направила соответствующее предложение в правительство и парламент. В АКОРТ полагают, что такие меры помогут отечественному производителю, а также снизят продажи нелегальной продукции.

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«Нормы, предусмотренные действующим федеральным законом и разрешающие продажу алкоголя с 8 до 23 часов — идеальны. И в тех регионах, где они изменены, к примеру, в Петербурге, где продажи разрешены с 11 до 22 часов, тоже нужно вернуться к «федеральному» режиму. Сейчас закон позволяет регионам выбирать собственный график разрешения продаж. И непонятно, зачем тогда этот общий дополнительный час, если в регионах могут менять режим самостоятельно.

Ограничения продажи алкоголя по времени — это профилактическая мера, направленная не на снижение потребления алкоголя, а на снижение числа правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Самый «криминальный» в этом смысле временной отрезок — как раз после 23 часов, это давно доказано. Если же искусственно сокращать временные отрезки, как это происходит, в том числе, в Петербурге, то растут продажи нелегальной продукции, а значит, и количество отравлений.

У нас одно из самых жестких в мире законодательств в части регулирования продаж алкоголя — и один из самых высоких уровней нелегальных продаж. Жесткость законодательства нивелируется необязательностью его исполнения. В такой ситуации нужно повышать дисциплину соблюдения действующих норм, а не вводить новые ограничения», — отметил Максим Черниговский.