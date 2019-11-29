Москва, , 12:19 — REGNUM Сроки выхода модели Lifan X70 на российский авторынок передвинуты с осени на конец декабря текущего года. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Несмотря на слухи о возможном банкротстве компания не отказывается от своих планов ввозить в Россию свои модели из Китая.

Напомним, 27 ноября «Российская газета» со ссылкой на свои источники сообщила о том, что руководство автокомпании Lifan продало одно из своих предприятий и остановило производство на другом заводе. Кроме того, издание сообщило, что продажи Lifan на рынке КНР стремятся к нулю, а сборка машин на двух предприятиях остановлена.

Представители китайского автопроизводителя Lifan информацию о закрытии компании опровергли. При этом они подтвердили, что одно из предприятий автокомпании в городе Чунцине действительно было остановлено, но не по причине его продажи, а из-за «передачи земельного участка в пользу правительства».

Напомним также, что в октябре текущего года в РФ было приобретено 4 112 новых легковушек китайских компаний, что на 14,8% больше прошлогоднего результата за тот же период.

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