Москва, , 12:14 — REGNUM Сбой в работе турникетов на Московских центральных диаметрах (МЦД) произошел по вине компании-перевозчика. Об рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, Центральная пригородная пассажирская компания не подготовила должным образом турникеты на МЦД. Поэтому все издержки будут возложены на эту компанию.

Напомним, проблема с турникетами проявилась 21 ноября, когда на некоторых станциях МЦД у пассажиров возникли сбои при использовании карт «Тройка».

По данным издания, ежедневно ЦППК будет терять около 13,5 млн. Бесплатный проезд на МЦД был введен на две недели с 25 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября был запущен крупнейший транспортный проект Москвы и Московской области — новое наземное метро, которое объединило формат пригородных электричек и столичного метро. В церемонии открытия движения по первым маршрутам МЦД принял участие президент России Владимир Путин.

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