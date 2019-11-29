Грозный, , 12:13 — REGNUM Чечня заняла первое место среди субъектов РФ по освоению бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Республика освоила 77,4% средств, направленных на эти цели, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

По данным системы «Электронный бюджет», показатели Чечни опережают Адыгею, которая стала второй в рейтинге, всего на 1,1%. Третье место среди субъектов РФ по освоению бюджетных средств, выделенных на нацпроекты, заняла Татария (72,8%), четвертое — Москва (72,2%) и пятое — Пензенская область (71,2%).

В списке регионов-аутсайдеров из субъектов СКФО оказался Дагестан — 25,9%). В целом по России хуже всего расходуют средства на нацпроекты власти Магаданской области (14,9%).

Читайте также: Адыгея оказалась в лидерах по освоению бюджета на нацпроекты