Махачкала, , 12:16 — REGNUM Республика Дагестана оказалась в числе регионов с самым низким исполнением бюджета, заложенного на национальные проекты. Это следует из анализа данных в системе «Электронный бюджет» по состоянию на 8 ноября, который подготовил РБК.

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).

В целом, средства на нацпроекты более чем наполовину освоены в 52 субъектах страны. Лидерами стали Чечня (77,4%), Адыгея (75,5%), Татария (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%).

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября управление Федерального казначейства по Дагестану предупредило власти региона, что по итогам 2019 года республика рискует не освоить 7−10 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета.

В частности, по данным казначейства, возникли проблемы с освоением субсидии в размере 9 млрд 762 млн рублей, выделенной на реализацию национального проекта «Демография» и госпрограммы «Развитие образования».